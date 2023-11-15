İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2023 Çarşamba / 3 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6797
  • EURO
    31,142
  • ALTIN
    1808.31
  • BIST100
    7665.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

NATO, AWACS filosunu yenileyecek

NATO, AWACS olarak bilinen havadan erken uyarı ve kontrol uçaklarını yenileyecek.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 18:08 - Güncelleme:
NATO, AWACS filosunu yenileyecek
ABONE OL

NATO'dan yapılan açıklamada, mevcut AWACS filosunun kullanım ömrünün sonuna yaklaşıldığı için yeni nesil uçakların seçiminin yapıldığı belirtildi.

NATO'nun gelecek yıllarda ABD'nin Boeing firmasından 6 yeni E-7A Wedgetail tipi uçak alacağı ifade edilen açıklamada, uçakların ilkinin 2031'de hazır olması ve faaliyete girmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, yeni uçakların alımı konusunda bir grup NATO müttefiki ülkenin oluşturduğu konsorsiyumun onay verdiği kaydedildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuyla ilgili açıklamasında, gözetleme ve kontrol uçaklarının NATO'nun toplu savunması için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Stoltenberg, "Müttefikler kaynakları havuzda toplayarak, tek başına ülkelere pahalıya gelecek büyük varlıkları topluca satın alabiliyor. Giderek daha istikrarsızlaşan dünyaya kendimizi uyumlandırırken son teknolojiye yatırım transatlantik savunma işbirliğinin gücünü gösteriyor." ifadesini kullandı.

BOEİNG 737'NİN ASKERİ VERSİYONU

Komuta ve kontrol işlevleri sağlayan gelişmiş erken uyarı ve kontrol uçağı E-7 Wedgetail, güçlü radarı sayesinde düşman uçaklarını, füzelerini ve gemilerini uzak mesafelerden tespit edebiliyor ve NATO savaş uçaklarını hedeflerine yönlendirebiliyor.

NATO açıklamasına göre, ABD, İngiltere ve Türkiye de Boeing 737 uçağının askeri versiyonu olan Wedgetail'i kullanıyor ya da kullanmayı planlıyor.

NATO'nun 1980'lerden beri E-3A Havadan Uyarı ve Kontrol (AWACS) uçağı filosu bulunuyor. Almanya'daki Geilenkirchen hava üssünde konuşlu AWACS'lar NATO'nun tüm büyük operasyonlarında uçtular.

E-7'lerin ana üssünün de Geilenkirchen'de olması ve Avrupa'nın çeşitli ileri noktalarında görev yapması bekleniyor.

  • NATO AWACS
  • havadan erken uyarı
  • kontrol uçakları
  • yenileme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.