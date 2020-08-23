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Dünya

NATO: Belarus sınırında takviye iddiaları temelsiz

NATO, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Polonya ve Litvanya'daki askeri birliklerin bölgeye takviye edildiğine yönelik iddialarını reddetti.

AA23 Ağustos 2020 Pazar 11:05 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 11:05
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NATO Sözcüsü Oana Lungescu, yaptığı açıklamada, "NATO'nun Belarus sınırına takviye yaptığına dair tüm iddialar temelsizdir." ifadesini kullandı.

NATO'nun Belarus veya başka bir ülkeye tehdit oluşturmadığını belirten Lungescu, "NATO'nun bölgede askeri takviye çalışması bulunmamaktadır. Duruşumuz kesinlikle savunmaya yöneliktir. Tetikteyiz ve herhangi bir saldırıyı caydırmaya, müttefiklerimizi savunmaya hazırız. Minsk yönetimini temel haklara saygı duymaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan seçimleri kazandığı açıklanan ancak muhalefetin seçimde hile yapıldığı suçlamasıyla karşılaşan Lukaşenko, NATO'nun Belarus'u bölmeye ve ülkeye "yeni bir cumhurbaşkanı yerleştirmeye" çalıştığını iddia etmişti.

Lukaşenko, Polonya ve Litvanya'daki askerlerin hazırlık içinde olduklarını savunarak, silahlı kuvvetleri ülkenin batı sınırından çektiğini belirtmişti. Lukaşenko, kendisine karşı düzenlenen protestoların komşu ülkelerden organize edildiğini öne sürerek, "Egemen devletimizin iç işlerine açıkça dışardan müdahale ediyorlar." demişti.

Belarus'ta seçimden sonra başlayan gösteriler devam ediyor.

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