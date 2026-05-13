NATO benzeri ittifak için Türkiye'ye çağrı: Siz de katılın

Pakistan ile Suudi Arabistan arasında 17 Eylül 2025'te imzalanan Stratejik Karşılıklı Savunma Anlaşması'na ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif yaptığı açıklamada, anlaşmanın Türkiye ve Katar'ı da kapsayacak şekilde genişletilebileceğini söyledi.

Asif, "Bu, geleceğe yönelik bir düzenlemedir; aynı zamanda mevcut durumu da ele almaktadır. Katar ve Türkiye de Suudi Arabistan ile Pakistan arasındaki bu anlaşmanın bir parçası haline gelirse, bu memnuniyet verici bir gelişme olur. Bu, bölgemiz içinde, ekonomik ve savunma alanlarında, bölge dışındaki alanlara bağımlılığı en aza indirecek bir düzenin ortaya çıkması anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif

Bu girişimin "benzer düşünen" devletler arasında daha geniş bir iş birliği platformu kurarak bölgesel istikrarı ve kolektif güvenliği güçlendirmeyi amaçladığını kaydeden Khawaja Asif, "Dünyada bağımlılık her zaman var olacaktır. Tüm ülkeler ekonomik ve başka açılardan birbirine bağlıdır. Ancak kendi bölgemizde barış için, bu anlaşmanın kimseye karşı olmadığını düşünüyorum. Aksine, bölge içindeki barışı korumak için son derece önemlidir. Ve mevcut durum açısından da, bunun yatıştırıcı ve faydalı bir etkisi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

ANLAŞMA HERHANGİ BİR SALDIRININ HER İKİ ÜLKEYE YAPILMIŞ SAYILMASINI ÖNGÖRÜYOR

Anlaşma, taraflardan birine yönelik herhangi bir saldırının her iki ülkeye yapılmış sayılmasını öngörüyor. Türkiye ile ilgili görüşmelerin bu yılın başlarında ileri aşamaya geldiği bildirilse de henüz anlaşma sonuçlanmadı.