NATO Genel Sekreteri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Baltık Savunma Planı'na YPG şartına ilişkin, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz' dedi.
- İHA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Baltık Savunma Planı'na YPG şartına ilişkin, "Tüm NATO müttefiklerini korumak için planlarımız var, Baltık ülkeleri ve Polonya da bunlara dahil. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuyu görüştüm, çalışıyoruz, bir çözüm bulacağımızı düşünüyorum" dedi.
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