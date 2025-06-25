İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2025 Çarşamba / 29 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7495
  • EURO
    46,2391
  • ALTIN
    4248.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran saldırısı hukuka uygun
Dünya

NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran saldırısı hukuka uygun

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte düzenlediği basın toplantısında, 'İran-İsrail savaşı hakkında, 'İran nükleer silaha ulaşamaz. ABD'nin İran saldırısı hukuka uygun' ifadelerini kullandı.

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 15:42 - Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran saldırısı hukuka uygun
ABONE OL

Rutte, Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Zirvesi'nin kapanışında basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin NATO'ya ve 5. maddeye tamamen bağlı olduğunu dile getiren Rutte, Avrupa ve Kanada'daki siyasetçilere endişelenmeyi bırakmaları yönünde çağrı yaptı.

Rutte, zirve kapsamında beraber katıldıkları basın toplantısında yöneltilen "Trump'a 'baba' (daddy) şeklinde hitap etmeniz küçük düşürücü ve zayıf görünmenize neden olmadı mı?" şeklindeki soruya, "Hayır, öyle düşünmüyorum. Onun iyi bir arkadaş olduğunu düşünüyorum ve bizi zorlayan şeyler yaptığında, örneğin daha fazla yatırım yapma konusunda, yani eğer yeniden başkan seçilmemiş olsaydı bu zirvenin sonucunun bu olacağını hiç düşünür müydünüz?" yanıtını verdi.

Trump'ı iyi bir dost olarak nitelendiren Rutte, "İran konusunda çok kararlı ve hedef odaklı bir operasyon gerçekleştirdi. İran'ın nükleer silah kapasitesine ulaşmasını engellemek için net bir adım attı. Bu yüzden övgüyü hak ediyor." dedi.

Rutte, ABD'nin İran'a saldırısıyla ilgili de konuşarak, saldırıyı İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeye yönelik "hedefli ve cerrahi bir müdahale" olarak nitelendirdi.

Avrupa ve Kanada'nın artık üzerine düşeni yaptığını ve ortak güvenlik için daha fazla sorumluluk aldığını belirten Rutte, bugün alınan kararların, NATO'yu yalnızca daha güçlü değil, aynı zamanda daha adil bir ittifak haline getirdiğini kaydetti.

Rutte, Ukrayna'ya bu yıl yapılacak askeri yardımın geçen yıl ki 50 milyar doları aşmasının beklendiğini kaydederek, "Amacımız Ukrayna'nın savaşa devam edebilmesini sağlamak. Aynı zamanda uzun vadeli barış ya da ateşkes sonrası da kendini savunabilecek kapasiteye ulaşması gerekiyor." diye konuştu.

  • NATO Genel Sekreteri Mark Rutte
  • NATO Rutte
  • basın toplantısı

ÖNERİLEN VİDEO

Arnavutköy'de sokak ortasında magandalık: Genç çocuğu sopalarla dövdüler! İşte o dehşet anları...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.