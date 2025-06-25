Rutte, Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Zirvesi'nin kapanışında basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin NATO'ya ve 5. maddeye tamamen bağlı olduğunu dile getiren Rutte, Avrupa ve Kanada'daki siyasetçilere endişelenmeyi bırakmaları yönünde çağrı yaptı.

Rutte, zirve kapsamında beraber katıldıkları basın toplantısında yöneltilen "Trump'a 'baba' (daddy) şeklinde hitap etmeniz küçük düşürücü ve zayıf görünmenize neden olmadı mı?" şeklindeki soruya, "Hayır, öyle düşünmüyorum. Onun iyi bir arkadaş olduğunu düşünüyorum ve bizi zorlayan şeyler yaptığında, örneğin daha fazla yatırım yapma konusunda, yani eğer yeniden başkan seçilmemiş olsaydı bu zirvenin sonucunun bu olacağını hiç düşünür müydünüz?" yanıtını verdi.

Trump'ı iyi bir dost olarak nitelendiren Rutte, "İran konusunda çok kararlı ve hedef odaklı bir operasyon gerçekleştirdi. İran'ın nükleer silah kapasitesine ulaşmasını engellemek için net bir adım attı. Bu yüzden övgüyü hak ediyor." dedi.

Rutte, ABD'nin İran'a saldırısıyla ilgili de konuşarak, saldırıyı İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeye yönelik "hedefli ve cerrahi bir müdahale" olarak nitelendirdi.

Avrupa ve Kanada'nın artık üzerine düşeni yaptığını ve ortak güvenlik için daha fazla sorumluluk aldığını belirten Rutte, bugün alınan kararların, NATO'yu yalnızca daha güçlü değil, aynı zamanda daha adil bir ittifak haline getirdiğini kaydetti.

Rutte, Ukrayna'ya bu yıl yapılacak askeri yardımın geçen yıl ki 50 milyar doları aşmasının beklendiğini kaydederek, "Amacımız Ukrayna'nın savaşa devam edebilmesini sağlamak. Aynı zamanda uzun vadeli barış ya da ateşkes sonrası da kendini savunabilecek kapasiteye ulaşması gerekiyor." diye konuştu.