İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2024 Perşembe / 18 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,0971
  • EURO
    36,3827
  • ALTIN
    2931.45
  • BIST100
    9765.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • NATO Genel Sekreteri Rutte: Savunma harcamalarını mümkün olduğunca yüksek tutmamız çok önemli
Dünya

NATO Genel Sekreteri Rutte: Savunma harcamalarını mümkün olduğunca yüksek tutmamız çok önemli

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefik ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2'sinden fazlasını savunmaya harcaması gerektiğini ifade etti.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 21:34 - Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Rutte: Savunma harcamalarını mümkün olduğunca yüksek tutmamız çok önemli
ABONE OL

Rutte, Bulgaristan ziyareti kapsamında ev sahibi ülkenin Dışişleri Bakanı Ivan Kondov ve Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Bulgaristan'ın GSYH'nin yüzde 2'sinden fazlasını savunmaya ayırdığını ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rutte, "Bu sadece Bulgaristan'ı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda İttifak'ın tamamını güçlendiriyor." dedi.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA YÜKSEK TUTMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ"

Rutte, tüm müttefik ülkelerin savunma harcamalarını arttırmaları gerektiğini belirterek, "Tüm ülkeler ulusal bütçelerinde açıklarla karşı karşıyadır ancak savunma harcamalarını mümkün olduğunca yüksek tutmamız çok önemli. Bunun yüzde 2'den bile yüksek olması gerektiğini söyleyebilirim. Daha fazlasını yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bulgaristan'ın Rusya ile savaşan Ukrayna'ya desteklerine de değinen Rutte, "Bulgaristan da Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı kendini savunmasına yardımcı oluyor. Ukrayna'nın bir gün güçlü bir konumda barış anlaşması görüşmelerine başlayabilmesine yardımcı olmak için yaptığınız büyük katkıdan dolayı size teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.