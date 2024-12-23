NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump haklı, daha fazlasını yapmalıyız

Rutte, Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada, Almanya gibi bazı NATO üyelerinin nispeten düşük savunma harcamaları yaptığı yönündeki tartışmalara değindi.

ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın bazı NATO üyelerinden daha fazla savunma harcamaları yapmaları yönünde baskı uygulamasını beklediğine işaret eden Rutte, "(Trump) Bizden daha fazlasını yapmamızı isteyecek ve bunu yapmakta da haklı. Daha fazlasını yapmalıyız." dedi.

Rutte, halihazırda Rusya'nın ittifak topraklarına saldırması tehlikesini görmediğini ancak gelecek konusunda endişeli olduğunu vurgulayarak, "Savunma harcamalarımızı artırmazsak 4-5 yıl içinde ciddi bir sorun yaşarız. Şu anda korkmamıza gerek yok. Ancak uzun vadede endişeleniyorum." diye konuştu.

Savunma sanayini güçlendirmeleri ve üretimi genişletmeleri gerektiğinin altını çizen Rutte, şöyle devam etti:



"Uzun vadede kendimizi korumaya yetecek kadar askeri teçhizat üretemediğimiz için ek üretim hatları ve vardiyalar kurulması gerekiyor. NATO topraklarında bir savaşı önlemek amacıyla hazırlanmak ve caydırıcılığımızı güçlendirmek için hala zamanımız var. Ama şimdi harekete geçmeliyiz."

- ALMANYA'NIN UKRAYNA'YA YAPTIĞI YARDIMLARI ÖVDÜ

Rutte, Almanya'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımları da savunarak, "Almanya 28 milyar avro, hatta bazı hesaplamalara göre 34 milyar avro ile Ukrayna'ya askeri destek konusunda ABD'den sonra ikinci sırada yer aldı. Bu çok büyük bir meblağ. Avrupa'nın büyük ekonomileri de dahil olmak üzere, bu, diğerlerinin çok ilerisinde." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Ukrayna politikasında kendi değerleri ve güvenlik tehditlerini göz önünde bulundurması gerektiğini kaydeden Rutte, "Ukrayna kaybederse, Rus tehdidine karşı savunmaya çok daha fazla harcamak zorunda kalacağız." şeklinde konuştu.