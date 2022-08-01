NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bu önemli rolü için müttefikimiz Türkiye'ye teşekkür ediyorum

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Odesa limanından ayrılarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'a doğru yola çıkan tahıl gemisi Razoni'ye dair açıklamada bulundu. Stoltenberg sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler'in (BM) aracılığında yapılan anlaşma kapsamında Odesa'dan yapılan Ukrayna tahılının ilk sevkiyatını memnuniyetle karşılıyorum. Bu önemli rolü için müttefikimiz Türkiye'ye teşekkür ediyorum. NATO müttefikleri Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının neden olduğu küresel gıda krizini hafifletmek için anlaşmanın tam olarak uygulanmasını güçlü bir şekilde destekliyor" ifadelerine yer verdi.