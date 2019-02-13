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NATO'dan Rusya'ya 'yükümlülüklerine uy' çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin Rusya'ya Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapmayı sürdüreceğini belirtti.

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Brüksel'de iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, bakanların güvenlik konularını ele alacağını bildirdi.

Toplantının önemli gündem maddelerinden birinin INF Anlaşması olduğunu ifade eden Stoltenberg, "Rusya'ya INF Anlaşması'nın yükümlülüklerini yerine getirmesi için çağrıda bulunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceğini duyuran Stoltenberg, bunu Rusya'yla diyaloğu sürdürmek için önemli bir platform olduğunu kaydetti.

KÜLFET PAYLAŞIMI

Stoltenberg, bakanların aynı zamanda külfet paylaşımını da ele alacağını belirterek, müttefiklerin savunmaya daha fazla yatırım yapmaya başladığının altını çizdi.

NATO Genel Sekreteri, son iki yılda Avrupa ve Kanada'nın savunma harcamalarına 41 milyar dolar eklemesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Toplantıda aynı zamanda NATO'nun Afganistan, Irak ve Kosova'daki misyonlarının gündeme geleceğini belirten Stoltenberg, Makedonya'nın ise ilk defa davetli olarak toplantıya katıldığını belirtti.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı TSİ 16.00'da INF Anlaşması'nın görüşüleceği birinci oturumla başlayacak.

TÜRKİYE'Yİ MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR TEMSİL EDİYOR

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor.

Toplantıya ilişkin oturumlara iştirak edecek olan Akar'ın ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.

Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile görüşen Akar'ın ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile de bir araya gelmesi öngörülüyor.

Akar'ın, aralarında İtalya, Fransa, Karadağ ve Gürcistan'ın da bulunduğu bazı ülkelerin savunma bakanlarıyla da görüşmesi bekleniyor.

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