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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'yı hafife almamalıyız

NATO-Ukrayna Konseyi, ilk kez dışişleri bakanları seviyesinde toplandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Ukrayna'nın bir gün İttifakımızın tam üyesi olarak bu masaya oturması konusunda kararlıyız” dedi. Stoltenberg, “Rusya'yı hafife almamalıyız. Yoğun çatışmalar görüyoruz. Yeni hava ve füze saldırılarına hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu nedenle Ukrayna ile dayanışmamızın sadece sözle değil eylemle de gösterilmesi önemli” dedi.

IHA29 Kasım 2023 Çarşamba 12:42 - Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'yı hafife almamalıyız
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NATO-Ukrayna Konseyi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Ukrayna'daki savaş, Ukrayna'nın NATO üyeliği süreci ve NATO'nun Ukrayna'ya yönelik yardımlarını görüşmek üzere ilk kez dışişleri bakanları seviyesinde bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiğini belirterek, "Ukrayna'nın bir gün İttifakımızın tam üyesi olarak bu masaya oturması konusunda kararlıyız. Sahadaki mevcut durum ve Ukrayna'nın ihtiyaçları hakkında bize bilgi verecek olan Dışişleri Bakanı Kuleba da toplantıda bize katılıyor. Müttefikler Ukrayna'ya benzeri görülmemiş askeri, mali ve insani yardım sağlıyor ve Ukrayna'nın NATO üyeliği yolunda gerekli reformları destekliyor" dedi.

Rusya'nın devam eden saldırılarının Avrupa'nın güvenliğini ve uluslararası hukuka dayalı sistemin istikrarını tehdit ettiğini vurgulayan Stoltenberg, "Müttefiklerimiz sizin güvenliğiniz ve kendi güvenlikleri için Ukrayna'nın yanında olmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

"RUSYA'YI HAFİFE ALMAMALIYIZ"

Öte yandan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile toplantı öncesi basına açıklamalarda bulundu. Toplantının Ukrayna'nın NATO üyeliğine yaklaştığını gösterdiğine dikkat çeken Stoltenberg, Ukrayna ordusunun, liderlinin ve halkının işgalden bu yana gösterdiği cesarete hayranlık duyduğunu dile getirdi. Stoltenberg, "Rusya'yı hafife almamalıyız. Yoğun çatışmalar görüyoruz. Yeni hava ve füze saldırılarına hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu nedenle Ukrayna ile dayanışmamızın sadece sözle değil eylemle de gösterilmesi önemli" dedi.

Almanya ve Hollanda'nın Ukrayna'ya toplam 10 milyar eurodan fazla ek yardımda bulunma kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Stoltenberg, Ukrayna'nın galip gelmesinin hem Ukrayna'nın hem de NATO'nun çıkarına olduğunu söyledi.

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