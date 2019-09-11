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NATO Genel Sekreteri: Türkiye terörle mücadelede çok önemli bir müttefik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Türkiye, terörle mücadele kapsamında geçmişte de şimdi de çok önemli bir müttefik olmuştur.' dedi.

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Stoltenberg, NATO karargahında, ABD'de 18 yıl önce düzenlenen 11 Eylül terör saldırılarını anma töreninin ardından basının sorularını cevapladı.

Türkiye'nin terörle mücadeleye ne tür bir katkı sunduğunun sorulması üzerine Stoltenberg, "Türkiye, terörle mücadele kapsamında geçmişte de şimdi de çok önemli bir müttefik olmuştur. " diye konuştu.

Stoltenberg, Türkiye'nin özellikle Afganistan'da terörle mücadelede öncü ülkelerden biri olduğunu kaydederek bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, Afganistan'a olan kararlılığı teyit ettiklerini ifade etti.

"DEAŞ'LA MÜCADELEDE TEMEL ROL"

Türkiye'nin Irak ve Suriye'de DEAŞ'la mücadele konusunda da temel rol üstlendiğini belirten Stoltenberg, "Türkiye'nin katkıları ve sağladığı altyapı olmadan, DEAŞ'a karşı söz konusu başarıları elde etmek çok daha zor olurdu." ifadesini kullandı.

NATO'nun Suriye'de sahada olmadığını anımsatan Stoltenberg, diğer taraftan ABD ve Türkiye gibi iki NATO müttefikinin faaliyetlerini koordine etmesinden ve birlikte hareket etme yolları aramalarından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

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