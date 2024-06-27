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Dünya

NATO Genel Sekreteri'nden Rutte'ye övgü dolu sözler: Çok yetenekli ve deneyimli

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Stoltenberg, halefi Mark Rutte'nin, NATO'nun güçlü bir destekçisi olduğunu belirterek, kendisinin aynı zamanda fikir birliği oluşturmakta çok yetenekli ve deneyimli olduğunu ifade etti.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 14:36 - Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri'nden Rutte'ye övgü dolu sözler: Çok yetenekli ve deneyimli
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Stoltenberg, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, 9-11 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO Zirvesi'nin son hazırlıklarını ele aldıklarını ifade ederek, "Buradaki asıl mesele Ukrayna'ya verdiğimiz destek olacak" dedi.

UKRAYNA MESAJI

NATO liderlerinin, İttifak'ın Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımı ve eğitim koordinasyonuna liderlik etmesi konusunda anlaşmasını beklediğini vurgulayan Stoltenberg, "Ayrıca liderlerden Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yol konusunda net bir mesaj vermelerini bekliyorum" diye konuştu.

Stoltenberg, liderlerin NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını da ele alacağını belirterek, özellikle Asya-Pasifik'teki küresel ortaklar ve Avrupa Birliği ile işbirliğinin daha ileriye taşınmasını görüşeceklerini ifade etti.

"NATO'YU ÇOK İYİ TANIYOR"

1 Ekim'de görevi kendisinden devralacak Hollanda Başbakanı Rutte ile ilgili Stoltenberg, "Mark'ı uzun yıllardır tanıyorum. Başbakan olarak birlikte çalıştık. NATO Genel Sekreteri sıfatıyla birlikte çalıştık. Mark Rutte, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın transatlantik bağının güçlü destekçisidir. NATO'yu çok iyi tanıyor. Fikir birliği oluşturmakta çok yetenekli ve deneyimlidir" dedi.

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