NATO hattında işbirliği! Kuzey Atlantik'te yeni güç

İngiltere ve Norveç, Rusya tehdidine karşı Atlantik'in kuzeyinde birlikte devriye yapacak "ortak deniz gücü" kurma kararı aldı.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere ve Norveç'in, Rusya'nın Atlas Okyanusu kuzeyindeki faaliyetlerini engellemek için ortak deniz gücü kuracağı belirtildi.



Bu sayede İngiltere ve müttefikleri için kritik denizaltı fiber optik kabloları ve altyapının korunacağı aktarılan açıklamada, iki donanmanın ilk kez ortak görev gücü oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, görev gücünü oluşturacak 13 geminin İngiliz yapımı "Type-26" fırkateynlerinden oluşacağı kaydedilerek, Norveç'in de bu gemilerden satın almak için İngiltere'yle 10 milyar sterlinlik anlaşmaya imza attığı hatırlatıldı.

Açıklamada, anlaşma kapsamında İskoçya-Grönland arasında devriyelerin planlandığı, İngiltere'nin de Norveç'in geliştirdiği insansız gemi projelerine katılacağı bilgisi paylaşıldı.

İki ülke donanmasının yıl boyunca sert hava koşullarında tatbikatlar yapacağı bildirilen açıklamada, İngiliz donanmasının Norveç'in kullandığı deniz füzelerinden edineceği aktarıldı.

Açıklamada, donanmaların İngiliz yapımı Sting Ray torpidosu kullanarak mühimmat stokunu güçlendireceğine işaret edilerek, NATO'nun otonom sistemlerine önemin artırılacağı belirtildi.

İki ülke savunma sanayisi arasında işbirliğinin teşvik edileceği vurgulanan açıklamada, Norveç'in geliştirdiği insansız donanma ana gemisi projesine İngiltere'nin de katılacağının altı çizildi.

Anlaşmaya, İkinci Dünya Savaşı sırasında Norveç direnişinin merkezi olarak kullanılan İskoçya açıklarındaki Shetland Adaları'nda yer alan Lunna House'un adının verildiği kaydedildi.

- "ANLAŞMA, SINIRLARIMIZI VE ULUSUMUZ İÇİN KRİTİK ALTYAPIYI KORUMA BECERİMİZİ ARTIRACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya gemilerinin NATO müttefiklerinin sularında tespit edilmesine işaret ederek, "Uluslararası ortaklarımızla ulusal güvenliğimizi sağlamak için birlikte çalışmalıyız. Norveç'le yapılan tarihi anlaşma, sınırlarımızı ve ulusumuz için kritik altyapıyı koruma becerimizi artıracak." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı John Healey de kritik altyapının ve kara sularının Rusya tehdidi altında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Lunna House anlaşmasıyla Atlantik kuzeyinde tek bir donanma gibi devriye yapacak, Arktik'te birlikte tatbikat yapacak, halkımızı güvende tutacak ekipmanları birlikte geliştireceğiz."