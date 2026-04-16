Dünya

NATO için hayati konu Türkiye'de ele alınacak! Rutte: Ankara zirvesini sabırsızlıkla bekliyorum

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde savunma harcamaları konusunun ele alınacağını belirterek, zirveyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 22:28 - Güncelleme:
Rutte, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen ortak basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çekya'nın ortak güvenliğe önemli katkılar sağlayan kararlı bir müttefik olduğunu belirten Rutte, Çekya'nın NATO üyeliğini ciddiye aldığını ve kolektif savunmaya bağlı olduğunu dile getirdi.

Rutte, müttefiklerin geçen yılki NATO Zirvesi'nde savunmaya daha fazla yatırım yapmak, savunma üretimini artırmak ve Ukrayna'yı desteklemeyi sürdürmek yönünde tarihi kararlar aldığını anımsattı.

"ANKARA ZİRVESİNİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Bu yıl Ankara'da düzenlenecek zirvenin NATO'nun bunları nasıl hayata geçirdiğine odaklanacağını ifade eden Rutte, savunma harcamalarını artırmanın, halkı güvende tutacak güçlere, kaynaklara ve kabiliyetlere sahip olmak için zorunlu olduğunu belirtti ve bunun tüm NATO müttefikleri için geçerli olduğuna vurgu yaptı.

Rutte, savunma harcamaları konusunu, müttefik ülkelere yaptığı her ziyarette ele aldıklarını hatırlatarak, "Ankara zirvesini sabırsızlıkla bekliyorum çünkü savunma harcamaları konusuna açıkça değinilecek. Zirvede kesinlikle Ukrayna meselesi gibi temel bir konu da ele alınacak. Bence savunma sanayi üretimine de büyük ölçüde odaklanılacak. Çünkü sadece paraya sahip olmak yetmez, aynı zamanda savunma sanayi üretim kapasitesine de sahip olmanız gerekir." ifadelerini kullandı.

