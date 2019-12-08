'NATO ile iş bilirğine hazırız'
Rusya Savunma Bakanlığı: Moskova NATO ile iş birliğine hazır. Ancak ilişkiler her yıl daha da kötüye gidiyor.
- star.com.tr
Rossiya 1 TV kanalına konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın NATO ile işbirliğine hazır olduğunu, ancak blokla ilişkilerin birkaç yıldır kötüye gittiğini söyledi.
Şoygu açıklamasında, ''Beş yıl önce Brüksel’de oldukça aktif bir işbirliği yürüttük. Anlaşmaya varmak için, anlaşmaları ilerletmek için seçeneklerimiz ve fırsatlarımız vardı. Ancak ne yazık ki, bunlar durdu. İlişkilerimiz her yıl bozulmaya devam ediyor. Bizim tarafımızdan tüm kapılar açık ve işbirliğine hazırız.'' ifadelerini kullandı.
Şoygu, NATO’nun sadece Avrupa-Atlantik (EuroAtlantic) bölgesine değil Orta Doğu’ya da hükmetmek istediğini belirtti.
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