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Dünya

NATO İletişimciler Konferansı'nda stratejik iletişim ele alınacak

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 'NATO İletişimciler Konferansı' düzenlendi.

AA7 Eylül 2022 Çarşamba 15:23 - Güncelleme:
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NATO üye ve müttefik ülkelerden yaklaşık 300 kişinin katıldığı konferansın açılışına, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, Savunma Bakanı Slavyanka Petrovska ve NATO Genel Sekreter Yardımcısı Baiba Braze katıldı.

NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher G. Cavoli ve NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Philippe Lavigne'nin görüntülü mesajları da konferansta yayınlandı.

Başbakan Kovaçevski, burada yaptığı konuşmada, NATO üyesi olarak Kuzey Makedonya'nın Ukrayna'ya destek ve yardım sunmak dahil kolektif güvenliğe katkı sunduğunu vurguladı.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Braze ise katılımcılara, birbirlerinden bir şeyler öğrenmeleri ve bağ kurmaları tavsiyesinde bulundu.

Braze, Ukrayna'ya iletişim alanında da destek sunduklarının ve sunmaya da devam edeceklerinin altını çizdi.

Yarın sona erecek konferans kapsamında, stratejik iletişim konularının ele alınacağı paneller düzenlenecek.

  • NATO
  • Kuzey Makedonya
  • NATO İletişimciler Konferansı

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