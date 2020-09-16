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Dünya

NATO Irak güvenlik güçlerinin kuvvetlendirilmesinde kararlı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşerek, Irak güvenlik güçlerinin kuvvetlendirilmesi konusunda ittifakın kararlı olduğunu söyledi.

AA16 Eylül 2020 Çarşamba 18:27 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 18:27
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NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile Hüseyin, Brüksel'deki NATO karargahında görüştü.

Stoltenberg, görüşmede NATO ve Irak'ın terörle mücadelede yakın çalışmaya devam ettiğini belirterek, DEAŞ ile mücadele eden Irak güvenlik güçlerinin önemli fedakarlıklarda bulunduğunu ifade etti. Stoltenberg, NATO'nun Irak güvenlik güçlerinin kuvvetlenmesine yardım etmeye yönelik bağlılığını vurguladı.

Açıklamada, NATO'nun Irak hükümeti ile tam koordinasyon halinde ittifakın Irak'taki çabalarını nasıl artıracağını değerlendirdiği kaydedildi.

NATO, Irak hükümetinin talebiyle Ekim 2018'de muharip niteliği bulunmayan, eğitim ve kapasite geliştirme amacı taşıyan NATO Irak Misyonunun kurulmasında mutabık kalmıştı. NATO Savunma Bakanları, geçen şubatta NATO'nun Irak'taki misyonunu geliştirme konusunda ilke kararı almıştı.

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