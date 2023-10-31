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Dünya

NATO'dan Türkiye paylaşımı

NATO, Türkiye'nin Karadeniz'de mayın temizleme çalışmalarını anlatan bir video hazırlayarak sosyal medya hesabından paylaştı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Karadeniz'de sürüklenen mayınların yarattığı tehlikeye karşı Türkiye, Bulgaristan ve Romanya çeşitli çalışmalar yürütüyor.

AA31 Ekim 2023 Salı 20:07 - Güncelleme:
NATO'dan Türkiye paylaşımı
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Bu çalışmaları Türkiye'nin mayın gemisi TCG Akçay'da görüntüleyen NATO, eski İngiliz deniz komandosu Ben Cooke'un hazırladığı videoyla Türk gemisinin mayınları temizlemek için nasıl çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Denizde mayınların tespit edilmesinden imha edilmesine kadar tüm süreçlerin aktarıldığı videoda, Türk deniz komandolarının mayınları imha etmek için yaptıkları tatbikattaki dalışların görüntülerine yer verildi.

NATO'nun hazırladığı video, İttifakın X ve Youtube'daki hesaplarında yayınlandı.

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