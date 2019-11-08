NATO Komutanı Fortin: Türkiye'ye müteşekkiriz

Kanadalı Tümgeneral Fortin, Brüksel'deki NATO Karargahında AA muhabirine ittifakın Irak misyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

NATO Irak Misyonu'nun 2018 Ekim'de başkent Bağdat'ta kurulduğunu anımsatan Fortin, misyonun muharip olmadığının, Iraklılara eğitim ve danışmanlık hizmeti sağladığının altını çizdi.

Fortin, misyonunun temel amacının Iraklı güvenlik güçleri ve askeri eğitim kurumlarını kuvvetlendirmek ve "kendi kendine yetebilecek" hale getirmek olduğunu aktardı.

- "Türkiye'ye müteşekkiriz"

"Komşu ülke olarak Türkiye'nin misyona ne tür katkılar sağladığının" sorulması üzerine Fortin, tüm müttefiklerin katkı sağladığını, güvenlik nedeniyle net istatistiksel veriler paylaşamayacağını söyledi.

Fortin, "Türkiye NATO Irak Misyonu'nda çok önemli bir yardım hattı ve kilit katkılar sağlıyor. Türkiye'ye misyonun karargahı için sağladığı katkılardan dolayı özellikle müteşekkiriz." vurgusunu yaptı.

Tümgeneral Fortin, Türkiye'nin aynı zamanda Irak'ın Taji kentindeki İdari ve Lojistik Askeri Okulu'nda önemli eğitim ve danışmanlık hizmeti üstlendiğinin altını çizdi.

- "Iraklı güvenlik güçlerinin kendi kendilerine yetmelerini istiyoruz"

Fortin, sivil ve askeri olmak üzere yaklaşık 500 kişilik bir personelden oluşan misyonun yıl boyunca önemli bir düzeyde gelişme kaydederek, Irak'taki eğitim faaliyetlerini büyüttüğünü belirtti.

Misyonun Bağdat'ta Savunma Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı Ofisi ve üniversitelerle, Irak'ın Besmaya ve Taji kentlerinde de askeri okullarla çalıştığını aktaran Fortin, tüm muhataplarıyla önemli bir güven ortamı ve iş birliği inşa edildiğini ifade etti.

Fortin, misyonun hem Irak hem de bölgedeki uluslararası aktörler tarafından kabul gördüğünü ve çalışmalarının takdir edildiğini belirterek, "Iraklılara sağladığımız eğitim ve danışmanlık hizmeti, ihtiyaçları olan özel askeri kabiliyetleri kapsıyor. Irak'ta eğitmenlere bu hizmeti sağlayarak ileride kendi kendilerine yetmelerinin önünü açıyoruz." diye konuştu.

Misyonun aynı zamanda NATO ve Irak arasında uzun dönemli bir ortaklık inşa edilmesi için gerekli koşulları oluşturmaya çalıştığını kaydeden Fortin, "Irak'ın NATO'nun sağladığı imkanlardan faydalanması, ittifakı bölgede bir güvenlik ortağı olarak görmesi, tatbikat ve faaliyetlere katılması için çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda NATO'nun da Irak'tan bilgi alabileceği bir ortak olması önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Fortin, misyonunun ne kadar süre Irak'ta faaliyet göstereceğine ilişkin henüz bir karar bulunmadığını, eğitim faaliyetlerinin Iraklı güvenlik güçlerine önemli katkılar sağladığını ve misyon süresinin bazı koşulların yerine getirilmesine bağlı olduğunu dile getirdi.

- "NATO, fiziksel olmasa da Irak'ta kalacak"

Tümgeneral Fortin, Iraklı muhataplarına "NATO, fiziksel olarak olmasa da katkılarıyla ve oluşturulan ortaklıkla hep Irak'ta kalacak" sözlerini aktardığını kaydetti.

"Bağdat'ta süren hükümet karşıtı protestoların misyonunun faaliyetlerini etkileyip etkilemediğinin" sorulması üzerine Fortin, genel anlamda faaliyetlerin aksamadan sürdüğünü, sadece misyon personelinin zarar görmemesi için protestoların devam ettiği yerlerdeki bazı eğitimlerin askıya alındığını bildirdi.

Protestolar nedeniyle Iraklı yetkililerin de "çok yoğun" olduğunu belirten Fortin, bu nedenle kişisel görüşmelerde de ufak tefek aksamalar olduğunu söyledi.

NATO liderleri 2018'de Brüksel'de düzenlenen zirvede Irak'ta bir eğitim misyonu kurma kararı almıştı. 2018 Ekim'de kurulan misyonun komutanlığını Kanada üstlenmeye karar vermişti.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta tekrar faaliyet göstermesini engellemeyi amaçlayan misyona, 29 NATO üyesinin yanı sıra ortak ülkeler Avustralya, İsveç ve Finlandiya katkı sağlıyor.