NATO: Litvanya'da kaybolan ABD askerleri öldü

Resmi ziyaret için bulunduğu Polonya'nın başkenti Varşova'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rutte, Litvanya'nın Belarus sınırına yakın Pabrade kenti yakınlarındaki alanda eğitim sırasında kaybolduğu açıklanan 4 ABD askeri hakkında son gelişmeleri paylaştı.
"Ben konuşurken, Litvanya'da meydana gelen bir olayda 4 Amerikan askerinin öldürüldüğü haberi geldi." diyen Rutte, olaya ilişkin ayrıntıları bilmediğini belirtti.4 ABD ASKERİNİN KAYBOLDUĞU BİLDİRİLMİŞTİ
ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Pabrade kenti yakınlarındaki alanda taktiksel eğitim yürütüldüğü sırada 4 ABD askerinin kaybolduğu bildirilmişti.
Olayın ardından Litvanya güvenlik güçleriyle ortak arama çalışması başlatılmıştı.