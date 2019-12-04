NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı. Deklarasyonda "Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Londra Deklarasyonu'nun devamında şu ifadeler yer aldı: "Çin'in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız. ABD dışındaki müttefiklerin savunma harcamaları 5 yıldır artıyor. Savunmaya 130 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı."