NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı
NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı: 'Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor'
- AA
NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı. Deklarasyonda "Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Londra Deklarasyonu'nun devamında şu ifadeler yer aldı: "Çin'in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız. ABD dışındaki müttefiklerin savunma harcamaları 5 yıldır artıyor. Savunmaya 130 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı."
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