ABD Savunma Bakanlığı, NATO'daki kuvvet yapısı unsurları ile danışma gruplarındaki personel sayısını azaltmayı planlıyor. Başkan Donald Trump yönetimi, NATO marjındaki 30'a yakın birimde ABD askeri personelini düşürmeye hazırlanırken, gelecek birkaç yıla yayılacak bu planlamanın tahmini 200 kişiyi etkileyeceği belirtiliyor. Geri çekilmeyle beyin göçünün yaşanacağı uyarısı yapıldı.

HABER MERKEZİ21 Ocak 2026 Çarşamba 12:13 - Güncelleme:
ABD NATO'daki askeri varlığını azaltıyor! İttifakta geri çekilme
ABD Savunma Bakanlığı, NATO'daki kuvvet yapısı unsurları ile danışma gruplarındaki personel sayısını azaltmayı planlıyor. Başkan Donald Trump ve yönetimi, ABD'nin NATO ittifakındaki askeri varlığını küçültme sürecini başlatmış bulunuyor. Bu stratejik değişiklik, ittifak içindeki ABD'nin rolünü yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor.

NATO'DA 30 BİRİMDE PERSONEL DÜŞÜRÜLECEK

Washington Post'un konuya yakın askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, NATO güçlerini eğitmeyi hedefleyen "Mükemmeliyet Merkezleri" dahil ittifak bünyesindeki 30'a yakın birimde ABD askeri personel sayısı düşürülecek.

Gelecek birkaç yıla yayılacak ve tahmini 200 kişiyi etkileyecek planlama kapsamında, NATO marjında görev süreleri sona erenlerin yerine yeni personel tayin edilmeyecek.

İSTİHBARAT VE ÖZEL OPERASYON BİRİMLERİNDE AZALMA

Enerji güvenliği, deniz savaşları, istihbarat dahil özel operasyon birimlerindeki personel katılımı da ya azaltılacak ya da ittifak bünyesinde başka birimlere kaydırılacak.

ABD'de eski Başkan Joe Biden döneminin bakanlık yetkilisi Lauren Speranza, açıklamasında, ABD'nin saha deneyimine dikkati çekerek, "Geri çekilmeyle beyin göçü yaşanacak." dedi.

Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde göreve geldikten sonra NATO'nun "daha iyi bir hal aldığını" öne sürerek, NATO ile iyi ilişkilerinin olduğunu ifade etmişti.

NATO'nun "ABD'nin gücü oranında güçlü olduğunu" savunan Trump, "Eğer biz NATO'nun yanında olmazsak, NATO çok güçlü olmaz." demişti.

