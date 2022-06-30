İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2022 Perşembe / 1 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,6961
  • EURO
    17,4742
  • ALTIN
    970.767
  • BIST100
    2403.21
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • NATO menüsündeki Rus salatasının ismi değiştirildi
Dünya

NATO menüsündeki Rus salatasının ismi değiştirildi

İspanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi menüsünde yer alan Rus salatasının ismi, geleneksel salata ile değiştirildi.

30 Haziran 2022 Perşembe 17:44 - Güncelleme:
ABONE OL

İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen NATO zirvesindeki restoran menüsünün en üstünde yer alan 'Rus salatası' tepkiyle karşılandı.

Liderler Zirvesi'nin üçüncü gününde salatanın ismi Rus salatasından geleneksel salataya dönüştürüldü.

NATO'YU KARIŞTIRAN SALATA

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine bir güvenlik tehdidi olarak tanımlanmasının ardından, NATO zirvesinde sunulan menünün başında 'Rus salatası'nın yer alması şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Gazeteci Inaki López, İspanyol medya kuruluşu La Sexta'ya "NATO zirvesinde Rus salatası mı? Yemeğin seçimine biraz şaşırdım," yorumunu yapmıştı.

Tartışmalı ismine rağmen salatanın birkaç saat içinde tükendiği açıklanmıştı.

Yemek menüsüne diplomatik dokunuşlar

Salı akşamı Madrid'in merkezindeki Barok Santa Cruz Sarayı'nda düzenlenen ziyafete katılan savunma ve dışişleri bakanlarına sunulan menüye de diplomatik dokunuşlar yapıldı.

Netflix dizisi 'Chef's Table'da' yer alan İspanyol şef Jose Andres koordine ettiği yemekte, İspanya'ya özgü klasik tapa'yı servis etti. Ancak tapaya 'domatesli köfte' ekleyerek, İspanya'nın geleneksel yemeğini 'Ukrayna salatası' olarak yorumladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.