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Dünya

NATO Savunma Bakanları yarın toplanıyor

NATO ülkelerinin savunma bakanları, yeni Genel Sekreter Mark Rutte'nin başkanlık edeceği ilk toplantıda, İttifak'ın savunma ve caydırıcılığının artırılması, Ukrayna'nın desteklenmesi, Asya-Pasifik bölgesi ve Avrupa Birliği (AB) ile ortaklığın derinleştirilmesi, Kosova ile Irak'taki NATO misyonlarının faaliyetlerini görüşmek üzere bir araya gelecek.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 18:26 - Güncelleme:
NATO Savunma Bakanları yarın toplanıyor
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İki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı yarın Brüksel'deki karargahta düzenlenecek. Bu, 1 Ekim'de göreve gelen Rutte'nin başkanlık edeceği ilk toplantı olacak. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil edecek.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov da toplantının NATO-Ukrayna Konseyi oturumuna katılarak sahadaki son durumu ve ihtiyaçları aktaracak.

Rutte, toplantının gündemiyle ilgili basın mensuplarına yaptığı bilgilendirmede, gündemin temmuz ayında yapılan Washington Zirvesi'nde alınan kararlar uyarınca İttifak'ın savunma ve caydırıcılığının artırılması, Ukrayna'nın desteklenmesi, Asya-Pasifik bölgesi ve AB ile ortaklığın derinleştirilmesi, Kosova ile Irak'taki NATO misyonlarının faaliyetlerine ilişkin değerlendirme olacağını söyledi.

Savunma harcamalarının ve yatırımlarının artırılmasının bakanların gündemindeki önemli maddelerden olduğunu ifade eden Rutte, savunma endüstrisindeki önemli aktörlerle görüşmeler yaptığını belirtti.

Rutte, bakanların müttefikler arasındaki kapasite ve yeteneklerin uyumlandırılmasıyla ilgili bir girişimini kabul edeceğini söyledi.

- UKRAYNA

Ukrayna'ya ulaştırılacak yardımların koordinasyonunu NATO çatısında sağlayacak Almanya'daki yeni üssü ziyaret ettiğini dile getiren Rutte, bunun birkaç ay içinde operasyonel hale gelmesini beklediğini kaydetti.

Rutte, Washington Zirvesi'nde alınan Ukrayna'ya gelecek yıl için 40 milyar avroluk yardım kararına ilişkin planın yolunda gittiğini, NATO'nun bu ülkeye yılın ilk yarısında 20,9 milyar avroluk harcama taahhüdünü yerine getirmeye hazırlandığını söyledi.

Bir soru üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodmir Zelenskiy'in "Zafer Planı" adını verdiği programın detaylarına hakim olduğunu belirten Rutte, Ukrayna'nın bir gün mutlaka NATO şemsiyesi altına gireceğini yineledi.

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