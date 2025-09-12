İSTANBUL 28°C / 21°C
  NATO semalarında Rus İHA'sı krizi… Almanya ayağa kalktı
Dünya

NATO semalarında Rus İHA'sı krizi… Almanya ayağa kalktı

Rus insansız hava araçlarının Polonya ve NATO hava sahasını ihlal etmesi sonrası Almanya, Rus Büyükelçi Neçayev'i bakanlığa çağırdı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'NATO ittifak topraklarımızı ve güvenliğimizi savunmak için güçlü bir şekilde bir arada durmaktadır' ifadeleri kullanıldı.

IHA12 Eylül 2025 Cuma 15:36 - Güncelleme:
ABONE OL

Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya ve NATO hava sahasını ihlal etmesi sonrası Almanya'dan diplomatik adım geldi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev'in bakanlığa çağrıldığı ve bu duruma tepki gösterildiği bildirildi.

Açıklamada, "Putin'in NATO hava sahasında Rus İHA'larını kullanma eylemleri tehlikeli ve kabul edilemezdir.

NATO ittifak topraklarımızı ve güvenliğimizi savunmak için güçlü bir şekilde bir arada durmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

