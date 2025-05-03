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Dünya

NATO tatbikatına Türkiye damgası! Jandarma'dan bir ilk

Jandarma Genel Komutanlığının siber güvenlik uzmanları, NATO'nun en gelişmiş gerçek zamanlı siber savunma tatbikatı 'Kilitli Kalkan 2025'te bu yıl ilk kez 'yeşil takım'da görev alarak, altyapı ve senaryo oluşturma sorumluluğunu üstlenecek.

AA3 Mayıs 2025 Cumartesi 12:21 - Güncelleme:
NATO tatbikatına Türkiye damgası! Jandarma'dan bir ilk
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NATO Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi (CCDCOE) koordinasyonunda düzenlenen ve kötü niyetli siber girişimlere karşı "kalkan" oluşturmayı amaçlayan "Kilitli Kalkan 2025 (Locked Shields 2025)" tatbikatı, 5-9 Mayıs'ta Estonya'nın Tallinn kentinde gerçekleştirilecek.

Tatbikatta, altyapı ve senaryo oluşturma görevini "yeşil takım", bir kurgusal ülkeye destek sağlamak üzere ulusal siber olay müdahale ekiplerini temsil eden görevleri ise "mavi takım" üstlenecek.

Kritik dijital altyapılara yönelik saldırı senaryolarının test edileceği tatbikatta, 40'tan fazla ülkeden 4 bini aşkın siber güvenlik uzmanı yer alacak.

Bu yıl 15'incisi düzenlenecek tatbikatta, Jandarma Genel Komutanlığının siber güvenlik personeli, ilk kez "yeşil takım"da görev alarak, Türkiye'nin NATO bünyesindeki siber güvenlik kapasitesini uluslararası alanda ortaya koyacak.

- "YEŞİL TAKIM" KRİTİK GÖREVLER ÜSTLENECEK

Türk yazılımcılar, tatbikatta kullanılan teknik altyapının hazırlanması, saldırı senaryolarının geliştirilmesi, bulut platformlarının güvenliği, ileri düzey zararlı yazılım analizi ve web uygulamaları güvenliği gibi yüksek uzmanlık gerektiren alanlarda görev yapacak.

Tatbikatta ayrıca ASELSAN ve HAVELSAN'ın siber güvenlik uzmanları "yeşil takım" bünyesinde yer alacak.

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