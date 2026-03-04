İSTANBUL 14°C / 3°C
Dünya

Düşürülen İran füzesi! NATO: Türkiye'nin yanındayız

NATO Sözcüsü Allison Hart, 'İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz.' diyerek NATO'nun Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı şekilde durduğunu belirtti.

4 Mart 2026 Çarşamba 15:33
Düşürülen İran füzesi! NATO: Türkiye'nin yanındayız
Hart, konuya ilişkin, AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

NATO'nun bölge genelinde İran'ın ayrım gözetmeyen saldırılarına devam ettiği bir dönemde, Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı bir şekilde durduğunun altını çizen Hart, "Hava ve füze savunması da dahil olmak üzere tüm alanlardaki caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlüdür." ifadesini kullandı.

Hart, "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz." ifadesine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

