NATO uçakları 2021'de 370 kez havalandı

AA 28 Aralık 2021 Salı 13:05 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 13:05

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO uçaklarının 370 kalkışının 270'i Rus uçaklarına karşılık vermek üzere gerçekleşti.

Rus uçaklarına karşı yapılan önlemelerin büyük çoğunluğu NATO'nun Estonya, Letonya ve Litvanya için hava devriye misyonu yürüttüğü Baltık bölgesinde meydana geldi.

Önlemeler genel olarak olaysız sonuçlandı. NATO uçakları, yaklaşan yabancı uçağın kimliğini belirlemek için havalandıktan sonra hava sahasının dışına çıkana kadar bu uçakları izledi. Yabancı uçakların çok azının NATO hava sahasına girdiği bildirildi.

Avrupa genelinde NATO'ya bağlı 60'dan fazla savaş uçağı, başka savaş uçaklarına veya kontrol kuleleriyle irtibatı kesilen sivil uçaklara karşılık vermek üzere sürekli yüksek hazırlık durumunda tutuluyor.

NATO'nun biri Almanya, diğeri İspanya'da olmak üzere Avrupa'da iki hava operasyon merkezi bulunuyor. Almanya'daki merkez kıtanın kuzeyinden, İspanya'daki ise güneyinden sorumlu olarak Avrupa üzerindeki tüm hareketleri izliyor.

