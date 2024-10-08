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Dünya

NATO: Ukrayna, tam ölçekli işgal başladığından beri en zor kışını yaşıyor olabilir

NATO karargahında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın savaşın başından bu yana en zor kışını yaşıyor olabileceğini söyledi.

AA8 Ekim 2024 Salı 18:55 - Güncelleme:
NATO: Ukrayna, tam ölçekli işgal başladığından beri en zor kışını yaşıyor olabilir
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Stubb ile İttifak'ın öncelikli gündemi olan Ukrayna'daki savaşla ilgili son durumu ele aldıklarını belirten Rutte, Finlandiya'nın Ukrayna'ya sağladığı 2 milyar avronun üzerinde yardımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rutte, Genel Sekreter olmasının akabinde geçen hafta Kiev'e düzenlediği ziyarette bu ülkeye askeri yardımları artırma gerekliliği mesajını verdiğini anımsatarak, "Rusya, Ukrayna'nın kritik enerji altyapısına saldırmaya devam ediyor. Ukrayna, tam ölçekli işgal başladığından beri en zor kışını yaşıyor olabilir." değerlendirmesini yaptı.

UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin soruya Rutte, "Bu aşamada spekülasyon yapmak istemiyorum ancak açıkça bu geri döndürülemez bir yol." yanıtını verdi.

Rutte, 12 Ekim'de ABD'nin öncülüğünde Almanya'daki Ramstein üssünde yapılacak zirvede Ukrayna'ya sağlanacak askeri desteğin detaylı ele alınacağını kaydetti.

"EN ÖNEMLİ TEHDİT RUSYA"

Stubb da "Rusya, NATO ile Finlandiya için Avrupa'nın her yerinde ve ötesinde en doğrudan ve önemli tehdit olmaya devam ediyor." dedi.

Rusya'nın iki tür savaş yürüttüğünü belirten Stubb, bunun, bir yandan Ukrayna'da uluslararası hukuk da dahil sınır tanımayan diğer yandan siber saldırıların da dahil olduğu hibrit savaş olduğunu kaydetti.

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