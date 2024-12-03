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Dünya

NATO: Ukrayna'ya destek ne kadar güçlü olursa müzakere masasında elleri o kadar güçlü olur

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kiev için daha fazla destek sağlanması gerektiğini belirterek, 'Ukrayna'ya sağladığımız askeri destek ne kadar güçlü olursa, onların müzakere masasında elleri o kadar güçlü olacak' dedi.

DHA3 Aralık 2024 Salı 17:13 - Güncelleme:
NATO: Ukrayna'ya destek ne kadar güçlü olursa müzakere masasında elleri o kadar güçlü olur
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu. Toplantının Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın katılımıyla yapılacak ilk oturumunda Orta Doğu'daki kriz ve NATO ile Ürdün arasındaki iş birliği konularının ele alınacağını vurgulayan Rutte, yakında başkent Amman'da irtibat ofisinin açılacağını kaydetti.

NATO Dışişleri Bakanlarının toplantısı başladı

"UKRAYNA BİR BAŞKA KRİTİK DÖNEME GİRİYOR"

Savaşın üçüncü kışa girmesiyle Ukrayna'ya mühimmat desteğinin artırılması ihtiyacını hatırlatan Rutte, "Ukrayna bir başka kritik döneme giriyor ve Rusya'nın saldırganlığı azalma belirtisi göstermiyor, tam tersine artıyor" diye konuştu.

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GÜÇLÜ DESTEK ÇAĞRISI

Ukrayna için daha fazla destek sağlanması gerektiğini de söyleyen Mark Rutte, "Şu anda Ukrayna'ya sağladığımız askeri destek ne kadar güçlü olursa, onların müzakere masasında elleri o kadar güçlü olacak. Bu sayede Ukrayna'daki Rus saldırganlığını bir an önce sona erdirebiliriz" ifadelerini kullandı.

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