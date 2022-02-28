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Dünya

NATO ülkeleri Ukrayna'ya askeri desteği artırıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya askeri ve insani desteğini artırdığını bildirdi.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 12:45 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 12:46
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Stoltenberg, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda konuştuğunu duyurdu.

Ukrayna ordusu ve halkının cesareti nedeniyle Zelenskiy'e takdirlerini ilettiğini kaydeden Stoltenberg, "NATO müttefikleri, hava savunma füzeleri, anti tank silahlarının yanı sıra insani ve mali yardımlarla desteklerini artırmaktadır." ifadesini kullandı.

Birçok üyesi aynı zamanda NATO içinde de bulunan AB, dün Ukrayna'ya 500 milyon avroluk askeri silah ve ekipman yardımı yapacağını açıklamıştı.

Ayrıca bazı AB ülkelerinin Ukrayna'nın talebi üzerine bazı modellerdeki savaş uçaklarını bu ülkeye göndereceği bildirilmişti.

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