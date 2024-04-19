İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2024 Cuma / 11 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5904
  • EURO
    34,85
  • ALTIN
    2506.03
  • BIST100
    9693.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

NATO ülkelerinden Ukrayna kararı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlama kararı aldığını bildirdi.

AA19 Nisan 2024 Cuma 18:35 - Güncelleme:
NATO ülkelerinden Ukrayna kararı
ABONE OL

NATO-Ukrayna Konseyi, savunma bakanları düzeyinde çevrim içi toplandı.

Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, NATO'nun, ittifak genelindeki mevcut donanımın haritasını çıkardığını ve Ukrayna'nın kullanımına sunulabilecek sistemler olduğu kanaatine vardığını söyledi.

Stoltenberg, "Bu yüzden yakında Ukrayna'nın hava savunma yeteneklerine ilişkin yeni duyurular bekliyorum." dedi.

Bunlar arasında Patriot sistemlerinin de olduğu bilgisini veren Stoltenberg, daha fazla detayı bu aşamada paylaşmayacağını belirtti.

" BAZI MÜTTEFİKLER, SOMUT TAAHHÜTLERDE BULUNDU"

Stoltenberg, bakanların 155 milimetrelik mühimmat, derin hassas vuruş yetenekleri ve insansız hava araçları dahil olmak üzere diğer birçok acil ihtiyaca da değindiğini dile getirerek, "Her NATO müttefiki ne sağlayacağına karar verecek. Toplantı sırasında bazı müttefikler, somut taahhütlerde bulundular ve yakın zamanda açıklanmasını beklediğim katkıları kesinleştiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.