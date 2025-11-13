İSTANBUL 17°C / 8°C
13 Kasım 2025 Perşembe
Dünya

NATO ülkelerinden Ukrayna'ya destek

NATO üyesi 8 ülke, ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren 'Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi' (PURL) kapsamında Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık destek sağlayacaklarını duyurdu.

13 Kasım 2025 Perşembe 17:07
NATO'dan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç ve İsveç'in NATO'nun PURL girişimi kapsamında, ABD'den temin edilecek 500 milyon dolarlık ortak bir askeri teçhizat ve mühimmat paketi ile Ukrayna'ya destek sağlayacakları bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Kuzey ve Baltık müttefiklerimiz, Ukrayna için kritik askeri teçhizat içeren yeni bir destek paketinin finansmanını üstlenerek önemli bir adım atıyor." ifadelerini kullandı.

Bu teçhizatın Ukrayna'nın kış aylarına girdiği bu dönemde son derece önemli olduğunu belirten Rutte, PURL kapsamında yapılan sevkiyatların Ukrayna'ya ulaşmaya devam ettiğini kaydetti.

Rutte, "NATO müttefikleri, hayati öneme sahip ekipman ve malzeme tedarikini sürdürecek." ifadelerine yer verdi.

