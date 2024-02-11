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Dünya

NATO ve AB'den Trump'a sert tepki

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğu yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

AA11 Şubat 2024 Pazar 21:13 - Güncelleme:
NATO ve AB'den Trump'a sert tepki
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Stoltenberg, Norveç televizyonu "channel TV2"ye verdiği röportajda "Müttefiklerin birbirlerini savunmayacağına dair herhangi bir öneri güvenliğimize zarar verir. Başkanlık seçimini kim kazanırsa kazansın, ABD'nin NATO'nun güçlü ve sadık bir müttefiki olarak kalmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

- AB'den de tepki geldi

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de X hesabından paylaştığı mesajda "NATO'nun güvenliği ve 5. madde dayanışması konusundaki pervasız açıklamalar yalnızca Putin'in çıkarınadır." değerlendirmesini yaptı.

Michel, bu tür açıklamaların AB'ye stratejik özerkliğini acilen geliştirmesi, savunmasına yatırım yapması gerektiği mesajını verdiğini belirtti.

- Trump'tan "savunma harcamalarını yapmayan NATO üyelerini korumama tehdidi" açıklaması

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin South Carolina eyaletinde yaptığı konuşmada, başkan olduğu dönemde, NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğunu söylemişti.

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