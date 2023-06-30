NATO zirvesi öncesi İsveç basınından itiraf: Daha ne kadar dayanabiliriz?

İsveç'te polisin Kur'an-ı Kerim yakılmasına müsaade etmesi tüm dünyadan tepkilere neden olurken İsveç'te panik dalgası başladı. Dikkat çeken açıklamalara yer verilen ülke basınında, "İsveç ülkesi nereye gidiyor?' ifadeleri kullanıldı.

Göteborgs-Posten'de yer alan bir haberde, 'Birkaç kişinin ifade özgürlüğünün ülke güvenliğinden daha önemli olması son derece dikkat çekicidir.' denildi. Birçok ülkede kutsal kitaplar başta olmak üzere önemli sembollere zarar vermenin ifade özgürlüğü kapsamında yer almadığı hatırlatıldı.

'Sanki Türkiye İsveç'e nasıl davranacağını öğretmek zorunda' ifadelerinin kullanıldığı haberde, uzun vadede İsveç'in uluslararası alanda daha yetkin ve düşünceli hareket etmesi gerektiği ifade edildi.

"İSVEÇ ÜLKESİ NEREYE GİDİYOR?"

Hallands Nyheter'deki haberde ise 'Hükümetimiz bile ses çıkaramıyor. İsveç ülkesi nereye gidiyor?' ifadeleri kullanıldı 'İfade özgürlüğünün bir sınırı var mı?' diye soruldu.

Dagens Nyheter, 'İsveç'e öfke her zamankinden büyük olabilir' dedi. Haberde, Arap ülkelerin İsveç ürünlerini boykot etmenin yanı sıra siyasi önlemler almaya hazırlanıyor' denildi.

Expressen'den ise bir itiraf geldi. "Daha ne kadar dayanabiliriz? Belki de hoş karşılanmadığımızı anlamanın zamanı gelmiştir." denildi.