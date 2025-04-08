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Dünya

NATO'da deprem! Görevden alındı

NATO karargahında görev yapan ABD'li üst düzey askeri yetkililerden Koramiral Shoshana Chatfield'ın görevden alındığı ileri sürüldü.

AA8 Nisan 2025 Salı 07:54 - Güncelleme:
NATO'da deprem! Görevden alındı
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Washington Post'a konuşan konuya aşina 3 yetkili, Brüksel'deki NATO Askeri Komitesinde ABD'nin askeri temsilcisi olarak görev yapan Chatfield'ın görevden alındığını öne sürdü.

Konuyla ilgili bilgi sahibi başka bir yetkili de Chatfield'ın yerine Kara Kuvvetleri Ulusal Muhafız subayı Tuğgeneral Sean Flynn'ın geçici olarak atanacağını belirtti.

Chatfield, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana, dördü kadın olmak üzere görevden alınan dokuzuncu üst düzey ABD askeri personeli olacak.

- ORDUDA DEĞİŞİKLİKLER GÜNDEMDE

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 11 Şubat'taki konuşmasında, "(Pentagon) Genel merkezde ele alınması gereken israflar, işten çıkarmalar ve personel sayıları var. Buna hiç şüphe yok." ifadelerini kullanmıştı.

Genelkurmay Başkanı Charles Brown'ı ani kararla görevden alarak yerine Hava Kuvvetlerinden korgeneral rütbesiyle emekli olan Dan Caine'i aday gösteren Başkan Trump da ordunun üst kademesindeki 5 pozisyonda değişiklik için Hegseth'e talimat vermişti.

Hegseth, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Oramiral Lisa Franchetti ve Hava Kuvvetleri İkinci Komutanı Orgeneral Jim Slife'ın da görevden alındığını duyurmuştu.

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