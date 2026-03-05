İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0047
  • EURO
    51,2252
  • ALTIN
    7305.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

NATO'da İran çatlağı

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ABD ve İsrail'i İran'a yönelik saldırılarından dolayı destekleyen görüşlerini paylaşmadığını belirtti.

AA5 Mart 2026 Perşembe 14:27 - Güncelleme:
NATO'da İran çatlağı
ABONE OL

Robles, İspanyol Cadena Ser radyosuna verdiği demeçte, Rutte'nin İran ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Rutte'nin açıklamalarından bizi uzaklaştıran bazı noktalar var ancak İspanya'nın NATO'nun kararlı bir müttefiki olduğu ve olmaya devam edeceği kesinlikle açık olmalıdır." şeklinde konuştu.

Rutte'nin İran'a saldırılarla ilgili ABD ve İsrail'e destek vererek, "Avrupa'da da yaygın bir destek hissediyorum." şeklindeki ifadeleri için, "Açıkça katılmıyorum" diyen Robles, NATO Genel Sekreteri ile geçmişte savunma harcamalarının artırılması konusunda da farklı görüşleri olduğunu hatırlattı.

Bakan Robles, diğer yandan İspanya'ya yeni atanan ABD Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Uzun zamandır planlanmış bir nezaket ziyaretiydi." değerlendirmesini yaptı.

Savunma Bakanı, "Başkan (Donald) Trump'ın söylediklerinin aksine, İspanya müttefiklerine sıkı sıkıya bağlı bir ülkedir ve bunu Büyükelçi'ye ilettim. Amerikalılar, Başkan Trump'ın İspanya hakkındaki açıklamalarının yanlış olduğunun tamamen farkındalar. İspanya müttefiklerine sıkı sıkıya bağlı bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

  • İspanya Savunma Bakanı
  • NATO Genel Sekreteri
  • İran saldırıları
  • İran
  • saldırı

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail F-35'i İran savaş uçağını düşürdü: İşte o anlar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.