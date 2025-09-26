Çekya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından ülkenin Devlet Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenledi.

Ankara'da elçilik konutunda düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, askeri erkan ve davetliler katıldı.

Resepsiyon, Türkiye ve Çekya'nın milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Bozay, burada yaptığı konuşmada, Çekya Devlet Günü'nü kutlayarak, 2024'te iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünün kutlandığını hatırlattı.

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky'nin bu vesileyle geçen yıl Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatan Bozay, başta ikili ilişkiler ve NATO olmak üzere uluslararası platformlarda birçok konuda yakın işbirliği sürdürmekten mutlu olduklarını dile getirdi.



Bozay, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliğini sürdürdüklerini ve ikili ticaret hacminin 5 milyar doları aştığını, yeni hedefin ise 10 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Mehmet Kemal Bozay, öğrenci değişim programlarının önemli olduğunu ve Çekya'nın Türk Erasmus+ öğrencileri için popüler bir ülke olarak öne çıktığını dile getirdi.

- ÇEKYA'NIN TÜRKİYE'YE AB'DEKİ DESTEĞİ

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecine ilişkin Bozay, "Çek Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin üyelik sürecine verdiği ilkesel desteğin, günümüzün bölgesel ve küresel güvenlik ortamında daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

Bozay, dünyada Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze'deki kabul edilemez durum gibi birçok belirsizlik ve sorun olduğuna dikkati çekerek, terör örgütü PKK ve komşu ülkelerdeki PKK/YPG'yi elimine etmek için çalıştıklarını söyledi.

Bakan Yardımcısı Bozay, Azerbaycan ile iyi bir işbirliği yürütmekle birlikte Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi için de çalıştıklarını ifade etti.

Ekonomi, güvenlik ve savunma alanında Avrupa ile birlikte çalışmanın daha da önemli hale geldiğini vurgulayan Bozay, mevcut ve gelecekteki ortak sorunlarla mücadele için işbirliğine hazır olduklarını yineledi.

- "TÜRKİYE'NİN AVRUPA PERSPEKTİFİNİ HER ZAMAN DESTEKLEDİK"

Büyükelçi Stepanek de Türkiye ve Çekya'nın NATO'da yakın müttefikler olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Avrupa perspektifini her zaman destekledik." dedi.

Stepanek, geçen yıl Türkiye'de büyükelçi olarak görev yapmaya başladığını kaydederek, son 12 ayda Türkiye, Güney Kafkasya ve Suriye'de olumlu gelişmelerin olduğunu dile getirdi.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine değinen Stepanek, Suriye'de istikrarın sağlanması ve Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinin devam etmesi dileğinde bulundu.

Stepanek, Türkiye ile Çekya arasındaki diplomatik ilişkilerin 1924'te başladığını hatırlatarak, ikili ticaret hacminin giderek arttığını ve bu yıl 8 milyar doları geçmesini beklediklerini söyledi.

İki ülke arasında farklı düzeylerdeki temaslara dikkati çeken Stepanek, NATO çerçevesinde güçlü bir müttefiklik ilişkisi ve güçlü ekonomik bağlar bulunduğunu aktardı.

Stepanek, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın barışa ulaşmanın kolay olmadığını gösterdiğini belirterek, Türkiye'nin güçlü ve güvenilir bir NATO müttefiki olmasının güven verici olduğunu ifade etti.