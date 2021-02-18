NATO'dan Afganistan ve Irak kararları

AA 18 Şubat 2021 Perşembe 19:32 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 19:32

NATO Savunma Bakanları, ittifakın Afganistan'dan çekilmesi veya bu ülkede kalması konusunda karar almadı ancak Irak'taki misyonun genişletilmesini kararlaştırdı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, video konferans yöntemiyle yapılan ve Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil ettiği NATO Savunma Bakanları Toplantısının ikinci ve son gün oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi.

Bugünkü toplantıda Afganistan ve Irak'taki misyonların değerlendirildiğini belirten Stoltenberg, ABD ile Taliban arasındaki anlaşma gereği 1 Mayıs'ta Afganistan'daki uluslararası askerlerin çekilmesi konusunda toplantıda bir karar alınmadığını söyledi.

Stoltenberg, Afganistan konusunda birçok açmazın bulunduğunu ve "kolay seçenekleri" olmadığını ifade ederek, "Şu aşamada Afganistan'daki mevcudiyetimizin geleceği hakkında son kararı vermedik. Ancak 1 Mayıs tarihi yaklaşırken NATO müttefikleri yakın istişarelerine ve koordinasyona gelecek haftalarda devam edecek." dedi.

Son dönemde NATO'nun Afganistan'daki asker sayısını ciddi oranda düşürdüğünü hatırlatan Stoltenberg, mevcut durumda 10 bin civarındaki NATO askerinin büyük çoğunluğunu ABD'nin değil daha çok Avrupalı NATO müttefiklerinin sağladığını aktardı.

- Irak misyonu genişleyecek

Stoltenberg, Irak konusundaki değerlendirmeleri aktarırken de şunları söyledi:

"Irak güçlerini terörle mücadelelerinde desteklemek ve DEAŞ'ın bir daha geri dönmesini engellemek amacıyla bugün NATO'nun Irak misyonunun genişletilmesini kararlaştırdık. Misyonumuz 500 personelden 4000'e çıkacak. Eğitim faaliyetlerine daha fazla Irak kurumu ile Bağdat dışındaki bölgeler de dahil olacak."

Stoltenberg, NATO'nun Irak'taki mevcudiyetinin şartlara bağlı olduğunu, asker sayısındaki artışın kademeli yapılacağını kaydetti.

NATO'nun Irak hükümetinin talebiyle Irak'ta bulunduğunu ve böyle bir karar aldığını vurgulayan Stoltenberg, "Bu çalışmalar Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı içerisinde yürütülmektedir." şeklinde konuştu.

Stoltenberg, terör örgütü DEAŞ'ın hala Irak'ta varlık gösterdiğini, yeniden güçlenmesine izin vermeyeceklerini ifade ederek, "Son zamanlarda DEAŞ'ın saldırılarının arttığını görüyoruz. Bu da Irak güçlerinin kuvvetlendirilmesinin önemine işaret ediyor." dedi.

Stoltenberg, ayrıca Irak'taki misyonun liderliğinin Kanada'dan Danimarka'ya geçeceğini bildirdi.

