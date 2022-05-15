NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç NATO'nun yakın ortaklarıdır. NATO'ya başvurmak kendi kararlarıdır" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefikimiz. Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO'da her zaman olduğu gibi, endişeler mevcut olduğunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Tüm müttefikler, NATO'nun açık kapı politikasını desteklediği için İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine hak kazandığı konusunda hemfikirdir. NATO'ya katılmak Finlandiya, İsveç ve Avrupa için tarihi bir an olacak" dedi.