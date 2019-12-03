NATO’dan Fransa’ya 5. madde tokadı

Terör örgütü YPG/PKK’nın hamisi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Barış Pınarı Harekatı’nı öne sürerek olası bir saldırıda Türkiye’nin dayanışma bekleyemeyeceğini söylemesi üzerine başlayan NATO tartışması sürüyor. Türkiye’nin Macron’a yönelik eleştirilerinin ardından bir açıklama da ittifakın lideri Jens Stoltenberg’den geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, tüm müttefiklere kolektif savunma taahhüt eden NATO’nun 5. maddesinin ittifakın çekirdeğini oluşturduğunu belirterek Fransa liderini hedef aldı.

HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN

Alman Birinci Televizyonuna (ARD) konuşan Stoltenberg, Macron’un 5. maddeye ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine, “5. madde NATO’nun çekirdeğidir. Bunun ardındaki düşünce şudur; hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Potansiyel düşmanlar, bir saldırının tüm ittifaka yapılmış olduğunu ve buna tüm ittifakın cevap vereceğini bildiğinde herhangi bir saldırı yapamaz. Hep birlikte dünyanın en büyük askeri gücüyüz. 5. madde anlaşmanın bir yükümlülüğü. Fransa’dan ve tüm müttefiklerinden bunun yanında durmalarını bekliyorum” dedi. İttifak içinde farklı düşüncelere rağmen birlik çağrısı yapan Stoltenberg, Londra’da bugün başlayacak NATO zirvesinden çıkacak mesajın da bu yönde olacağını dile getirdi.

FARKLI AMA BİRLİKTE

Stoltenberg, “Londra’daki zirvede, ticaret, iklim dönüşümü, İran ve Suriye’nin kuzeyindeki durum dahil tüm bu farklılıklara rağmen birlikte durduğumuz mesajı verilmeli. Temel konularda birbirimizi karşılıklı korumalı ve savunmalıyız. Bugünkü gibi güvensiz bir dönemde NATO gibi güçlü ve çoğulcu kurumların önemi artıyor. Farklı partileri, hükümetleri, bakış açıları ve sorunları olan 29 farklı ülkeyiz ancak temel mesajda hemfikiriz; birlikte duruyoruz” diye konuştu. Macron, 6 Kasım’da The Economist dergisine verdiği röportajda, NATO’yu eleştirerek, birliğin beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemişti. NATO Antlaşması’nın bir üyeye yapılan saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayan ve ortak savunma öngören 5’inci maddesine olan inancının sürüp sürmediği sorusuna da Macron, “Bilmiyorum” yanıtını vermişti. Fransa lideri ayrıca Barış Pınarı Harekatı’nı tek başına icra eden Türkiye’nin NATO’dan dayanışma talep edemeyeceğini öne sürmüştü.

Almanya küresel güç olmaktan uzaklaşıyor Almanya’da koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) hafta sonu gerçekleştirilen liderlik zirvesinde hükümetten ayrılığı destekleyen adaylar olan Saskia Esken ile Norbert Walter-Borjans’ın kazanması, Başbakan Angela Merkel’i zora soktu. Alman medyası, Esken ve Walter-Borjans’ın seçilmesinin hükümetin işleyişini zora sokacağı yorumunu yaptı. Der neue Tag gazetesinde yer alan analizde bugün Londra’da başlayacak NATO Liderler Zirvesi’nde Başbakan Merkel’in ağırlığını koyamayacağını yazdı. Makalede, “Almanya, iç politikadaki kırılganlık nedeniyle küresel güç olmaktan gittikçe uzaklaşıyor” denildi.