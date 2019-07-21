NATO'dan İran'a çağrı: Derhal serbest bırakın

NATO, İngiliz tankerlerinin Hürmüz Boğazı'nda İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından alıkonulmasını kınayarak, yaşananların uluslararası seyrüsefer özgürlüğüne 'açık bir meydan okuma' teşkil ettiğini söyledi.

Bir NATO sözcüsü, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilime ilişkin resmi bir açıklamada bulundu.

Sözcü, "Hürmüz Boğazı'ndaki iki ticari geminin alıkonulmasını kınıyoruz. Bu uluslararası seyrüsefer özgürlüğüne açık bir meydan okumadır. İran'ı derhal gemileri ve mürettebatını serbest bırakmaya çağırıyoruz" dedi.

"İngiltere, önceliklerinin diyaloğu ve diplomasiyi kullanarak durumu ele almak olduğunu açıkça belirtti" diyen sözcü, şöyle devam etti:

"NATO, bu durumu çözmek için tüm diplomatik çabaları desteklemektedir. Tüm müttefikler, İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinden endişe duymaya devam ediyor."

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, 'Grace 1' adlı tankerin serbest bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, dün İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, cuma günü İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.(Sputnik)