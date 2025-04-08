NATO'dan Japonya'ya işbirliği çıkarması

Rutte, resmi ziyaret için bulunduğu Japonya'da Savunma Bakanı Nakatani Gen ile bir araya geldi.

Görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada Japonya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rutte, bu görüşmenin NATO-Japonya arasında derinleşen işbirliğinin "açık göstergesi" olduğunu söyledi.

Rutte "Sizin de söylediğiniz gibi giderek daha tehlikeli hale gelen bir dünyada daha güçlü bir Japonya-NATO işbirliği gereklidir." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da süren savaşa değinen Rutte, Rusya, Çin ve Kuzey Kore'nin askeri işbirliğini artırdığı ve bu durumun küresel istikrar için tehlike arz ettiğini kaydetti.

Rutte, Japonya'nın savunma harcamalarını artırma ve ordusunu güçlendirme planlarını memnuniyetle karşıladığını aktararak, bu ülkenin yeni askeri kabiliyetler geliştirme konusunda "dünya lideri" olduğu yorumunu yaptı.

Avrupa ve Atlantik ile Hint-Pasifik bölgesinde yaşananların birbirine doğrudan etkileri olduğunu belirten Rutte, krizlere müdahale, askeri, savunma ve siber güvenlik alanlarında işbirliği güçlendirme mesajı verdi.

Rutte, "Tek bir cümleyle ifade etmek gerekirse, NATO ve Japonya aynı değerleri paylaşıyor ve aynı zorluklarla karşı karşıya. Dolayısıyla birlikte daha yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum." diye konuştu.