İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2025 Salı / 10 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0144
  • EURO
    41,6234
  • ALTIN
    3675.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

NATO'dan Japonya'ya işbirliği çıkarması

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya, Çin ve Kuzey Kore'nin askeri işbirliğine dikkati çekerek, Japonya ile krizlere müdahale, askeri, savunma ve siber güvenlik alanlarında işbirliğinin güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

AA8 Nisan 2025 Salı 13:34 - Güncelleme:
NATO'dan Japonya'ya işbirliği çıkarması
ABONE OL

Rutte, resmi ziyaret için bulunduğu Japonya'da Savunma Bakanı Nakatani Gen ile bir araya geldi.

Görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada Japonya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rutte, bu görüşmenin NATO-Japonya arasında derinleşen işbirliğinin "açık göstergesi" olduğunu söyledi.

Rutte "Sizin de söylediğiniz gibi giderek daha tehlikeli hale gelen bir dünyada daha güçlü bir Japonya-NATO işbirliği gereklidir." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da süren savaşa değinen Rutte, Rusya, Çin ve Kuzey Kore'nin askeri işbirliğini artırdığı ve bu durumun küresel istikrar için tehlike arz ettiğini kaydetti.

Rutte, Japonya'nın savunma harcamalarını artırma ve ordusunu güçlendirme planlarını memnuniyetle karşıladığını aktararak, bu ülkenin yeni askeri kabiliyetler geliştirme konusunda "dünya lideri" olduğu yorumunu yaptı.

Avrupa ve Atlantik ile Hint-Pasifik bölgesinde yaşananların birbirine doğrudan etkileri olduğunu belirten Rutte, krizlere müdahale, askeri, savunma ve siber güvenlik alanlarında işbirliği güçlendirme mesajı verdi.

Rutte, "Tek bir cümleyle ifade etmek gerekirse, NATO ve Japonya aynı değerleri paylaşıyor ve aynı zorluklarla karşı karşıya. Dolayısıyla birlikte daha yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.