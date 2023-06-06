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Dünya

NATO'dan Kahovka Barajı'nın bombalanmasına tepki: Rusya'nın gaddarlığını gösteriyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın bombalanarak yıkılmasının 'Rusya'nın savaşının gaddarlığını' gösterdiğini belirtti.

AA6 Haziran 2023 Salı 11:58 - Güncelleme:
NATO'dan Kahovka Barajı'nın bombalanmasına tepki: Rusya'nın gaddarlığını gösteriyor
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Stoltenberg, Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde bulunan baraja yönelik saldırı hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Barajın yıkılmasıyla binlerce sivilin tehlikeye atıldığını kaydeden Stoltenberg, bunun aynı zamanda ciddi çevre hasarına sebep olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, "Bu, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının gaddarlığını sergileyen zalimce bir eylemdir." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde yer alan Rusların kontrol ettiği Kahovka Hidroelektrik Santrali (HES) bombalanarak yıkılmıştı. Bölgenin sel tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Ukraynalı yetkililer, barajın vurulmasından Rus ordusunu sorumlu tutuyor.

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