NATO'dan Karadeniz mesajı: Rus İHA'larının ve füzelerinin hava sahamıza girmesi pervasızlıktır

Rutte, Brüksel'deki NATO karargahında, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
Mark Rutte, "Rus İHA'larının ve füzelerinin NATO hava sahasına tekrar tekrar girmesi pervasızlıktır, tehlikelidir ve kabul edilemezdir." ifadesini kullandı.
Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşla NATO'nun güçlü hava savunma sistemlerine olan ihtiyacı ortaya çıkardığını belirten Rutte, "Hava savunma, bir öncelik olmaya devam ediyor." diye konuştu.
CİOLACU'DAN ÜLKESİNDEKİ NATO ASKERİ VARLIĞINI GÜÇLENDİRME TALEBİ
Ciolacu da Rusya'nın artan hava sahası ihlallerini ve Karadeniz'deki varlığından duyduğu endişeyi dile getirerek, Rutte'ye, NATO'nun Romanya'daki askeri varlığını güçlendirme çağrısı yaptı.