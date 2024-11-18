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Dünya

NATO'dan Karadeniz mesajı: Rus İHA'larının ve füzelerinin hava sahamıza girmesi pervasızlıktır

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Karadeniz'in güvenliğine çok önem verdiğini belirterek, Rusya'ya ait insansız hava araçları (İHA) ve füzelerin NATO hava sahasını tekrar tekrar ihlal etmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 19:06 - Güncelleme:
NATO'dan Karadeniz mesajı: Rus İHA'larının ve füzelerinin hava sahamıza girmesi pervasızlıktır
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Rutte, Brüksel'deki NATO karargahında, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

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Karadeniz'in güvenliğine verdiği önemi vurgulayan Rutte, Rus İHA'larının ve füzelerinin NATO hava sahasını ihlal etmesini kınadı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Mark Rutte, "Rus İHA'larının ve füzelerinin NATO hava sahasına tekrar tekrar girmesi pervasızlıktır, tehlikelidir ve kabul edilemezdir." ifadesini kullandı.

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NATO Genel Sekreteri Rutte, "NATO doğu kanadındaki hava savunmasını güçlendirdi ve müttefikler, şu anda yüzlerce beşinci nesil savaş uçağı ediniyor." dedi.

"HAVA SAVUNMA, BİR ÖNCELİK OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşla NATO'nun güçlü hava savunma sistemlerine olan ihtiyacı ortaya çıkardığını belirten Rutte, "Hava savunma, bir öncelik olmaya devam ediyor." diye konuştu.

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Rutte, "NATO, Karadeniz'deki güvenliği çok ciddiye alıyor. Her müttefiki korumaya ve savunmaya hazırız." ifadesini kullandı.

CİOLACU'DAN ÜLKESİNDEKİ NATO ASKERİ VARLIĞINI GÜÇLENDİRME TALEBİ

Ciolacu da Rusya'nın artan hava sahası ihlallerini ve Karadeniz'deki varlığından duyduğu endişeyi dile getirerek, Rutte'ye, NATO'nun Romanya'daki askeri varlığını güçlendirme çağrısı yaptı.

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