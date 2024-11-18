NATO'dan Karadeniz mesajı: Rus İHA'larının ve füzelerinin hava sahamıza girmesi pervasızlıktır

Rutte, Brüksel'deki NATO karargahında, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Çavuşoğlu, İtalya Senatosu heyetiyle Meclis'te görüştü Karadeniz'in güvenliğine verdiği önemi vurgulayan Rutte, Rus İHA'larının ve füzelerinin NATO hava sahasını ihlal etmesini kınadı.

Mark Rutte, "Rus İHA'larının ve füzelerinin NATO hava sahasına tekrar tekrar girmesi pervasızlıktır, tehlikelidir ve kabul edilemezdir." ifadesini kullandı.

İtalya'dan Ukrayna mesajı: Kuzey Kore askerlerinin varlığı iyiye işaret değil NATO Genel Sekreteri Rutte, "NATO doğu kanadındaki hava savunmasını güçlendirdi ve müttefikler, şu anda yüzlerce beşinci nesil savaş uçağı ediniyor." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşla NATO'nun güçlü hava savunma sistemlerine olan ihtiyacı ortaya çıkardığını belirten Rutte, "Hava savunma, bir öncelik olmaya devam ediyor." diye konuştu.

ABD'nin Ukrayna'ya vereceği ATACMS füzeleriyle Rus şehirleri menzile giriyor Rutte, "NATO, Karadeniz'deki güvenliği çok ciddiye alıyor. Her müttefiki korumaya ve savunmaya hazırız." ifadesini kullandı.

CİOLACU'DAN ÜLKESİNDEKİ NATO ASKERİ VARLIĞINI GÜÇLENDİRME TALEBİ

Ciolacu da Rusya'nın artan hava sahası ihlallerini ve Karadeniz'deki varlığından duyduğu endişeyi dile getirerek, Rutte'ye, NATO'nun Romanya'daki askeri varlığını güçlendirme çağrısı yaptı.

