  NATO'dan Kuzey Kore mesajı: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda askerler Batı'nın silahlarını tanıyor
NATO'dan Kuzey Kore mesajı: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda askerler Batı'nın silahlarını tanıyor

Avustralya'nın NATO Askeri Temsilcisi, Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Koreli askerlerin savaş deneyimi kazandığını ve Batı'nın silah sistemlerine aşina hale geldiğini ifade etti. Temsilci, daha önce coğrafya nedeniyle ayrı olan küresel çatışmaların artık birbirine bağlı hale geldiğini vurguladı.

Avustralya'nın NATO Askeri Temsilcisi Di Turton, Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Koreli askerlerin savaş deneyimi kazandığını ve Batı'nın silahlarına aşina olduğunu ifade etti. Turton, daha önce coğrafya nedeniyle ayrı olan küresel çatışmaların artık birbirine bağlı hale geldiğini belirtti. Bu gelişme, uluslararası güvenlik ortamında önemli bir değişimi işaret etmektedir.

KUZEY KORELİ BİRLİKLERİN SAVAŞ DENEYİMİ

Turton, ABC News'e verdiği mülakatta, daha önce "coğrafya nedeniyle" ayrı olan küresel çatışmaların artık birbirine bağlı hale geldiğini belirtti.

Bunun bir örneğinin, Kuzey Kore askerlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilmesi olduğunu kaydeden Turton, "Burada, Kuzey Koreli birliklerin savaş deneyimi kazandığını görüyoruz. Batı'nın sahip olduğu ve konuşlandırdığı silah sistemlerine aşina hale geliyorlar." dedi.

Avustralya'nın, üyesi olmadığı NATO ile işbirliği ilişkisi yıllardır sürüyor.

MOSKOVA-PYONGYANG İLİŞKİLERİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzeydoğu Asya ve Asya-Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin çatışmalarda öldüğünün tahmin edildiğini ileri sürmüştü.

