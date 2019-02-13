NATO, Rusya'ya karşı Çek Cumhuriyeti'ne füze konuşlandırabilir

Çek Cumhuriyeti Savunma Bakanı Lubomir Metnar, NATO’nun yakında Çek Cumhuriyeti topraklarına füze konuşlandırılması konusundaki tartışmalara geri dönme olasılığının olduğunu belirtti.

Metnar, "Bu konu ABD ve Rusya arasındaki Orta Menzilli ve Kısa Menzilli Füze Anlaşmasının (INF) sona ermesine ilişkin bir kararın verileceği görüşmeler kapsamında altı ay içinde görüşülecek." dedi.

Geçtiğimiz günlerde önce ABD sonra da Rusya, Soğuk Savaş'ın son döneminden kalma 1987 tarihli Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldıklarını açıklamışlardı. Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.