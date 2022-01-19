İSTANBUL 6°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2022 Çarşamba / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Dünya

NATO'dan Ukrayna'ya destek mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek ittifakın desteğini iletti.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 16:54 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:55
ABONE OL

Stoltenberg, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Zelenskiy'e "Rusya tehdidi karşısında Ukrayna'ya NATO'nun güçlü desteğini ifade ettiğini" belirten Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Rusya'ya acilen gerginliği düşürmesi çağrısı yaptığını bildirdi.

Jens Stoltenberg, "Rusya ile yeniden diyalog kurmaya hazırız ancak ana ilkelerimizden taviz vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri varlığını artırmasının ardından Batı ile arasında gerginlik artmış, Moskova, ABD ve NATO'ya Avrupa'nın güvenliği hakkında anlaşma önerilerinde bulunmuştu. Rusya ile ABD ve NATO arasında bu konuda geçen hafta yapılan görüşmeler sonuç vermemişti.

Ukrayna'ya karşı saldırgan tutum izleyeceği iddialarını reddeden Rusya, NATO'nun doğuya doğru genişlememesi için garanti verilmesini istiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.