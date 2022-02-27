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Dünya

NATO'dan yeni Ukrayna açıklaması

NATO, Ukrayna'ya binlerce tanksavar silahı, yüzlerce hava savunma füzesi ve binlerce hafif silah ile mühimmat stoku gönderildiğini duyurdu.

AA27 Şubat 2022 Pazar 19:17 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 19:17
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NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, müttefiklerin ayrıca Ukrayna kuvvetlerine yardım etmek için tıbbi malzeme de dahil olmak üzere milyonlarca avro değerinde mali yardım ve insani yardım sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, Belçika, Kanada, Çekya, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İngiltere ve ABD'nin halihazırda önemli miktarda askeri teçhizatı gönderdiği ya da onay sürecinde olduğu belirtildi.

Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Macaristan, İzlanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İngiltere ve ABD'nin Ukraynalı mültecilere insani yardım teklif ettiği veya sınırlarını açtığı, Hırvatistan, Polonya ve Romanya'nın halihazırda mültecileri ağırladığı aktarılan açıklamada, İtalya'nın ayrıca Ukrayna hükümetine acil mali yardım sağladığı bildirildi.

Açıklamada, "Türkiye, Ukrayna ile savunma bağlarını derinleştirdi ve insani yardım teklif etti." denildi.

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