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Dünya

NATO'dan Yunanistan'a soğuk duş! Türkiye paylaşımını hazmedemediler

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye'yi kutlayan NATO'nun Türkçe tebrik mesajı Yunanistan'da adeta depreme yol açtı. Yaşadıkları hazımsızlığı manşete taşıyan Yunan basını, NATO'nun mesajını 'provokatif paylaşım' olarak nitelerken Atina hükümetinin ittifaka yazılı protesto mektubu göndereceğini ileri sürdü.

Star gazetesi 31 Ağustos 2023 Perşembe 10:15 - Güncelleme:
NATO'dan Yunanistan'a soğuk duş! Türkiye paylaşımını hazmedemediler
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NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'yi kutladı. LANDCOM Türkçe olarak yaptığı paylaşımda "Zafer Bayramınız kutlu olsun" ifadesi yer aldı.

Karargahı İzmir'de bulunan LANDCOM'un X platformundaki mesajının devamında, İngilizce olarak, "Bu özel günde bize ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Türkiye, 1952'de NATO'ya katılmasından bu yana birçok operasyonda ve tatbikatta yer almış, askerleri her zaman büyük profesyonellik ve azim sergilemiştir. Türkiye ve NATO birlikte daha güçlü ve güvendedir." ifadeleri kullanıldı.

NATO'nun Türkiye paylaşımı geçen yıl olduğu gibi Yunanistan'da yine depreme neden oldu. Yunan basını, NATO'nun tebrik mesajından duyduğu hazımsızlığı manşetlerine taşıdı. "Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye iyi dilek mesajına tepki verecek" başlığını kullanan Yunan basını, NATO'nun mesajını "provokatif paylaşım" olarak niteledi.

NATO'daki Yunan yetkililerin harekete geçeceği belirtilirken Atina hükümetinin ittifaka yazılı protesto mektubu göndereceğine ilişkin bilgi yer aldı.

LANDCOM, geçen yıl da 30 Ağustos için benzer bir paylaşım yapmış ancak Yunanistan'ın itirazı üzerine sosyal medya mesajı silinmişti. Türkiye, mesajın silinmesini NATO makamlarının dikkatine getirmiş ve durumun kabul edilemez olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine LANDCOM, 1 Eylül'de yeni bir kutlama mesajı paylaşmıştı.

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